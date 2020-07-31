Додано: Суб 01 сер, 2020 09:12

Уже третий (если не больше) месяц по одной семейной учётке дают 1% по всем категориям, и за свои и за кредитные. Это ошибка или наказание?

Причём не могу сказать, что по ней как-то агрессивно выбирался кешбек.

Есть и более свинорыльские учётки - там всё норм.



Может "фактор аппарата"?

Беспроблемные учётки стоят на телефонах с андроидом 7, и выше.

1% учётка - на андроиде 5

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте