Нее, не уговорили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:33
Re: А-Банк
Таки обламають братів з "їхніми" депозитами?
А кешбеки так собі. Подивимось, чи буде щось варте у конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51
Как там банчОк поживает?
Хочу выше фонда занести до осени под 18,5%
Что скажете, коллеги?
Или лучше в Моню?! (Там уже больше фонда!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48
Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:01
а там і до Однорукого Джо недалеко
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:12
Уже третий (если не больше) месяц по одной семейной учётке дают 1% по всем категориям, и за свои и за кредитные. Это ошибка или наказание?
Причём не могу сказать, что по ней как-то агрессивно выбирался кешбек.
Есть и более свинорыльские учётки - там всё норм.
Может "фактор аппарата"?
Беспроблемные учётки стоят на телефонах с андроидом 7, и выше.
1% учётка - на андроиде 5
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:32
Вкладчик1234 у меня так было после выбора по одной из карт 500 кэшбека в одном из месяцев. По второй выбрал в том же месяце 499,98 - и все было норм. 3 месяца помурыжили потом вернули стандартные условия. Правда с тех пор (январь) обе карты на полке
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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