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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03

Re: А-Банк

  Vorlon написав:зустрічайте кешбек

Нее, не уговорили :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на липень ...

Там нiде нiхто не помилився?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14

Alien
Наверняка. Честно говоря, и не заметил эту ошибку :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:33

Re: А-Банк

Згідно з розслідуванням агентства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов’язаним особам у 2008−2010 році. https://nv.ua/ukr/biz/finance/nacionali ... 03353.html
15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду України прийняла рішення закрити справу сім'ї Суркісів проти Національного банку України.


Таки обламають братів з "їхніми" депозитами?
А кешбеки так собі. Подивимось, чи буде щось варте у конкурентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51

Как там банчОк поживает?
Хочу выше фонда занести до осени под 18,5%
Что скажете, коллеги?
Или лучше в Моню?! (Там уже больше фонда!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:48

Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:01

  klug написав:Навіщо Вам ломбард? Незабаром відкриють казино.


а там і до Однорукого Джо недалеко :)

https://cs5.pikabu.ru/post_img/big/2015 ... 879217.jpg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:12

Уже третий (если не больше) месяц по одной семейной учётке дают 1% по всем категориям, и за свои и за кредитные. Это ошибка или наказание?
Причём не могу сказать, что по ней как-то агрессивно выбирался кешбек.
Есть и более свинорыльские учётки - там всё норм.

Может "фактор аппарата"?
Беспроблемные учётки стоят на телефонах с андроидом 7, и выше.
1% учётка - на андроиде 5
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:32

Вкладчик1234 у меня так было после выбора по одной из карт 500 кэшбека в одном из месяцев. По второй выбрал в том же месяце 499,98 - и все было норм. 3 месяца помурыжили потом вернули стандартные условия. Правда с тех пор (январь) обе карты на полке
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:27

Зустрічай нові «зелені» термінали IBox у всіх відділеннях А-Банку!

З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!

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Vorlon
 
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