надіюсь АБ збереже існуючі договора-відносини із ПБ і їх тьму-тьмущою кількістю зелених ТСО...
на карті терміналів наразі висить така к-сть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:38
Re: А-Банк
надіюсь АБ збереже існуючі договора-відносини із ПБ і їх тьму-тьмущою кількістю зелених ТСО...
на карті терміналів наразі висить така к-сть
+50грн !
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