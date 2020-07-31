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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1673167416751676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:38

Re: А-Банк

  Vorlon написав:З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!


надіюсь АБ збереже існуючі договора-відносини із ПБ і їх тьму-тьмущою кількістю зелених ТСО...
на карті терміналів наразі висить така к-сть http://prntscr.com/ts716g
+50грн !
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