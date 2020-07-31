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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1674167516761677>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:27

Зустрічай нові «зелені» термінали IBox у всіх відділеннях А-Банку!

З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!

Переваги усіх терміналів IBOX:
  • поповнення до 30 000 грн
  • 0% комісія для поповнення карток А-Банку
  • послуга NFC для швидкого зчитування картки
  • більше 5 500 терміналів по всій Україні
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:38

Re: А-Банк

  Vorlon написав:З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!


надіюсь АБ збереже існуючі договора-відносини із ПБ і їх тьму-тьмущою кількістю зелених ТСО...
на карті терміналів наразі висить така к-сть http://prntscr.com/ts716g
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:34

Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:38

  M-Audio написав:Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?

Входят, об этом прямо написано в описании категории
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:47

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?

Входят, об этом прямо написано в описании категории

Аааа. А я даже не знал, что они раскрываются.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:55

Re: А-Банк

и у альфы раскрываются, скопировано с моно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:58

Re: А-Банк

  Bosstone написав:скопировано с моно

інтересно в кого моно скопіровав
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:11

Vorlon
это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно....
Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:23

  Sergion написав:это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно....
Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально

Мне не принципиален этот момент, например...
Не так часто я пополняю депозиты чтобы меня ломало предварительно пополнить карту.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:30

  Vorlon написав:
  Sergion написав:это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно....
Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально

Мне не принципиален этот момент, например...
Не так часто я пополняю депозиты чтобы меня ломало предварительно пополнить карту.


А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
temjap4
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