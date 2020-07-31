А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:27
Зустрічай нові «зелені» термінали IBox у всіх відділеннях А-Банку!
З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!
Переваги усіх терміналів IBOX:
поповнення до 30 000 грн 0% комісія для поповнення карток А-Банку послуга NFC для швидкого зчитування картки більше 5 500 терміналів по всій Україні
Vorlon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:38
Vorlon написав:
З 01.08.2020 клієнти А-Банку можуть поповнити свої карти в терміналах IBox без комісії!
надіюсь АБ збереже існуючі договора-відносини із ПБ і їх тьму-тьмущою кількістю зелених ТСО...
на карті терміналів наразі висить така к-сть
http://prntscr.com/ts716g
greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:34
Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?
M-Audio
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:38
M-Audio написав:
Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?
Входят, об этом прямо написано в описании категории
Bosstone
Повідомлень: 1604
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:47
Bosstone написав: M-Audio написав:
Кто подскажет, здесь аптеки в "Медицину" попадают?
Входят, об этом прямо написано в описании категории
Аааа. А я даже не знал, что они раскрываются.
M-Audio
Повідомлень: 1792
З нами з: 23.03.11
Подякував: 308 раз.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:55
и у альфы раскрываются, скопировано с моно
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:58
Bosstone написав:
скопировано с моно
інтересно в кого моно скопіровав
greenozon
Повідомлень: 9135
З нами з: 01.06.14
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:11
Vorlon это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно.... Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально
Sergion
Повідомлень: 442
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:23
Sergion написав:
это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно....
Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально
Мне не принципиален этот момент, например...
Не так часто я пополняю депозиты чтобы меня ломало предварительно пополнить карту.
Vorlon
Повідомлень: 8678
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 905 раз.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:30
Vorlon написав: Sergion написав:
это все хорошо, но по прежнему не могут сделать пополнение депозитов напрямую с карт другого банка как форварде, моно....
Начальство им говорит что за пределами возможностей, типа не реально
Мне не принципиален этот момент, например...
Не так часто я пополняю депозиты чтобы меня ломало предварительно пополнить карту.
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
temjap4
Повідомлень: 48
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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