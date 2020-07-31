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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1674167516761677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:33

Re: А-Банк

  temjap4 написав:А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..

Обычным переводом по реквизитам
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:37

  Bosstone написав:
  temjap4 написав:А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..

Обычным переводом по реквизитам

но по реквизитам карты (2620хх), а не депозита (2630хх)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39

  Bosstone написав:
  temjap4 написав:А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..

Обычным переводом по реквизитам


Каким переводом? Карта в глубоком минусе.
temjap4
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49

  temjap4 написав:
  Bosstone написав:
  temjap4 написав:А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..

Обычным переводом по реквизитам


Каким переводом? Карта в глубоком минусе.

я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
Sergion
 
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