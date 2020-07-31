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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:33
temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:37
Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
но по реквизитам карты (2620хх), а не депозита (2630хх)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39
Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
Каким переводом? Карта в глубоком минусе.
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temjap4
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49
temjap4 написав: Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
Каким переводом? Карта в глубоком минусе.
я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
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