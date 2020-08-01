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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:33
temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:37
Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
но по реквизитам карты (2620хх), а не депозита (2630хх)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39
Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
Каким переводом? Карта в глубоком минусе.
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temjap4
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49
temjap4 написав: Bosstone написав: temjap4 написав:
А если карта в глубоком минусе? Это гемор идти снимать нал в другом банке, а потом заходить в а-банк и пополнять депо..
Обычным переводом по реквизитам
Каким переводом? Карта в глубоком минусе.
я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
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Sergion
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:00
Sergion написав:
я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
Да, я думал напрямую сэпом. Первый раз сталкиваюсь с банком, который отказывается зачислять внешку на 2630.
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:12
Bosstone написав: Sergion написав:
я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
Да, я думал напрямую сэпом. Первый раз сталкиваюсь с банком, который отказывается зачислять внешку на 2630.
Ну так Шапито ж
У меня есть и кредитка и дебетка и КдВ
Правда я не знаю для чего тута юзать кредлимит, када КБ больше наливают на свои
Кредитку нуна заводить в Альфе или Фарсе или Идее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:15
Bosstone написав:
Первый раз сталкиваюсь с банком, который отказывается зачислять внешку на 2630.
ПБ теж не дозволяє напряму
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greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:30
clientage написав: Bosstone написав: Sergion написав:
я думаю что человек говорит про пополнение депо по реквизитам
Пополнение депо по реквизитам не работает, это факт!
Да, я думал напрямую сэпом. Первый раз сталкиваюсь с банком, который отказывается зачислять внешку на 2630.
Ну так Шапито ж
У меня есть и кредитка и дебетка и КдВ
Правда я не знаю для чего тута юзать кредлимит, када КБ больше наливают на свои
Кредитку нуна заводить в Альфе или Фарсе или Идее
Дебетки уже 2 месяца не выдают если есть зеленая. Лавочка закрылась.
Но если ты в городе где нет отделений банка и надо пополнить депо - то сделать это по безналу и без комиссий нет возможности.
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Sergion
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:32
greenozon написав: Bosstone написав:
Первый раз сталкиваюсь с банком, который отказывается зачислять внешку на 2630.
ПБ теж не дозволяє напряму
но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
В Ашке возможность открыть виртуалку есть, но если у тебя уже есть Зеленка (в минусе к примеру), то вторую нельзя
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Sergion
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:41
Sergion написав:
но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
Эти тоже позволяют в приложении открыть виртуальную карту — Жёлтая, обслуживается в тарифе КдВ.
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