кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:44
кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46
Прикольне рішення. Тобто картка основна роль якої зняття готівки - віртуальна . Втім на жаль це рішенн не вирішує проблему безкомісійного поповнення депо.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:08
я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
+50грн !
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