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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1675167616771678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:44

  MASolomko написав:
  Sergion написав:но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
Эти тоже позволяют в приложении открыть виртуальную карту — Жёлтая, обслуживается в тарифе КдВ.

кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46

  MASolomko написав:
  Sergion написав:но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
Эти тоже позволяют в приложении открыть виртуальную карту — Жёлтая, обслуживается в тарифе КдВ.

Прикольне рішення. Тобто картка основна роль якої зняття готівки - віртуальна :roll: . Втім на жаль це рішенн не вирішує проблему безкомісійного поповнення депо. :oops:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:08

я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
+50грн !
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greenozon
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