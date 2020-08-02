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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1675167616771678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:44

  MASolomko написав:
  Sergion написав:но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
Эти тоже позволяют в приложении открыть виртуальную карту — Жёлтая, обслуживается в тарифе КдВ.

кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46

  MASolomko написав:
  Sergion написав:но ПБ, в отличии от Абанка, дает возможность открывать виртуальные гривневые карты и с них пополнять депо.
Эти тоже позволяют в приложении открыть виртуальную карту — Жёлтая, обслуживается в тарифе КдВ.

Прикольне рішення. Тобто картка основна роль якої зняття готівки - віртуальна :roll: . Втім на жаль це рішенн не вирішує проблему безкомісійного поповнення депо. :oops:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:08

я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44

  greenozon написав:я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо

Ця схема звичайно гарна, але як писалося вище новi унi вже абанка не емiтує, тому у разi наявностi боргу на зеленiй та вiдсутностi унi-нульовки застосувати вашу схему можливо лише погасивши борг, що не завжди прийнятно ;(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:05

Alien
а нові зелені картки АБ працюють із зеленими ТСО ПБ так само як старі АБ Уні?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:12

  greenozon написав:Alien
а нові зелені картки АБ працюють із зеленими ТСО ПБ так само як старі АБ Уні?

Звичайно. Адже угода #зеленелайно з АБ та сама
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:16

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Вже завтра зустрічайте кешбек серпня по картці "Зелена"!
Максимальний кешбек на серпень за рахунок власних коштів:

20% - Квіти
10% - Таксі
4% - Розваги
3% - Медицина
3% - Авто та АЗС
2% - Продукти


Пропозиції бувають різні від абанки:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:09

Ой+ опана.. стали на печальный путь альфы..
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:33

  Ой+ написав:Пропозиції бувають різні від абанки:

Странно - вы первый, кто об этом написал. И, судя по тому, что публичный анонс категорий продолжается, видимо вы входите в какую-то избранную категорию клиентов. Осталось понять - какую...

Несколько вопросов, если сочтёте возможным ответить:
1) У вас карта полочная, с единичыми или постоянными тратами?
2) В кредите или нет?
3) Наличие существенных депозитов?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:38

Vorlon
Цю карту оформив на сина.
1 одиничні;
2 ні;
3 фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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