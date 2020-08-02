кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:44
кдв - пополнение с комиссией. Для последующего пополнение депо не подходит
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:46
Прикольне рішення. Тобто картка основна роль якої зняття готівки - віртуальна . Втім на жаль це рішенн не вирішує проблему безкомісійного поповнення депо.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:08
я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44
Ця схема звичайно гарна, але як писалося вище новi унi вже абанка не емiтує, тому у разi наявностi боргу на зеленiй та вiдсутностi унi-нульовки застосувати вашу схему можливо лише погасивши борг, що не завжди прийнятно ;(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:05
Alien
а нові зелені картки АБ працюють із зеленими ТСО ПБ так само як старі АБ Уні?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 14:12
Звичайно. Адже угода #зеленелайно з АБ та сама
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:16
Re: А-Банк
Пропозиції бувають різні від абанки:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:09
Ой+ опана.. стали на печальный путь альфы..
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:33
Странно - вы первый, кто об этом написал. И, судя по тому, что публичный анонс категорий продолжается, видимо вы входите в какую-то избранную категорию клиентов. Осталось понять - какую...
Несколько вопросов, если сочтёте возможным ответить:
1) У вас карта полочная, с единичыми или постоянными тратами?
2) В кредите или нет?
3) Наличие существенных депозитов?
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:38
Vorlon
Цю карту оформив на сина.
1 одиничні;
2 ні;
3 фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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