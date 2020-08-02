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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:11
Alien написав: greenozon написав:
я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
Ця схема звичайно гарна, але як писалося вище новi унi вже абанка не емiтує, тому у разi наявностi боргу на зеленiй та вiдсутностi унi-нульовки застосувати вашу схему можливо лише погасивши борг, що не завжди прийнятно ;(
Эх, была до недавнего времени тропинка — СЭПом на А-вклад (на срочные депо тогда уже нельзя было), сегодня проверил — перекрыли.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:33
Первый раз загнал Зелену в кредит. Транзакцию совершил 31.07.20г., в тот день писало "... нужно погасить до конца августа", на след. день (01.08.20г.)уже светится "... нужно погасить до конца сентября" - так и не понял, где правда?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:42
ГеннадийUA написав:
нужно погасить до конца сентября
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Пон 03 сер, 2020 15:56
sens
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