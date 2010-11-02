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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1676167716781679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:11

  Alien написав:
  greenozon написав:я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо

Ця схема звичайно гарна, але як писалося вище новi унi вже абанка не емiтує, тому у разi наявностi боргу на зеленiй та вiдсутностi унi-нульовки застосувати вашу схему можливо лише погасивши борг, що не завжди прийнятно ;(

Эх, была до недавнего времени тропинка — СЭПом на А-вклад (на срочные депо тогда уже нельзя было), сегодня проверил — перекрыли.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:33

Re: А-Банк

Первый раз загнал Зелену в кредит. Транзакцию совершил 31.07.20г., в тот день писало "... нужно погасить до конца августа", на след. день (01.08.20г.)уже светится "... нужно погасить до конца сентября" - так и не понял, где правда?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:42

Re: А-Банк

  ГеннадийUA написав:нужно погасить до конца сентября
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:50

Re: А-Банк

  Ferlakur написав:сегодня проверил — перекрыли.

а по чому видно, СЕП вернувся назад?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:58

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:сегодня проверил — перекрыли.

а по чому видно, СЕП вернувся назад?

Да.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05

Re: А-Банк

А что, если мы скажем, что друзья могут зарабатывать для Вас деньги?
Помимо 50 грн за то, что друг, которого Вы пригласили, оформит карту «Зелена» - Вы будете получать 5% от кэшбэка, который начислен Вашему другу за покупки.
Акция действует специально для вас, начисляется 5% от кэшбэка, накопленного друзьями, которых Вы пригласили.
Действует в течение 2-х месяцев после того, как Ваш друг оформит карту «Зелена». Начисление бонусного кэшбэка проводится каждую пятницу.
Звучит неплохо, правда? Торопитесь приглашать друзей :)
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:19

maxstar ИМХО ломбард жжЁт напалмом не пА деЦЦки. Они по своей прямой рефералке месяцами не могут решить вопрос о выплате несчастных 50 грн. Причем им даже предоставляются скрины, смс-ки и пр. доказательства того что чел регился по рефке. А как доказать, что твой друг что-то купил и тебе положен "прОцент" от его покупки? Думаю это будет еще тот квест :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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