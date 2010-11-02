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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:11
Alien написав: greenozon написав:
я поповнюю депо тут через схему
АБ Уні -> ПБ ТСО - закинув на неї грн і далі вже вони йдуть на депо.
Або СЕП ззовні на цю ж карту і далі поповнення депо
Ця схема звичайно гарна, але як писалося вище новi унi вже абанка не емiтує, тому у разi наявностi боргу на зеленiй та вiдсутностi унi-нульовки застосувати вашу схему можливо лише погасивши борг, що не завжди прийнятно ;(
Эх, была до недавнего времени тропинка — СЭПом на А-вклад (на срочные депо тогда уже нельзя было), сегодня проверил — перекрыли.
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Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:33
Первый раз загнал Зелену в кредит. Транзакцию совершил 31.07.20г., в тот день писало "... нужно погасить до конца августа", на след. день (01.08.20г.)уже светится "... нужно погасить до конца сентября" - так и не понял, где правда?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:42
ГеннадийUA написав:
нужно погасить до конца сентября
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:50
Ferlakur написав:
сегодня проверил — перекрыли.
а по чому видно, СЕП вернувся назад?
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greenozon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:58
greenozon написав: Ferlakur написав:
сегодня проверил — перекрыли.
а по чому видно, СЕП вернувся назад?
Да.
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Ferlakur
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:05
А что, если мы скажем, что друзья могут зарабатывать для Вас деньги?
Помимо 50 грн за то, что друг, которого Вы пригласили, оформит карту «Зелена» - Вы будете получать 5% от кэшбэка, который начислен Вашему другу за покупки.
Акция действует специально для вас, начисляется 5% от кэшбэка, накопленного друзьями, которых Вы пригласили.
Действует в течение 2-х месяцев после того, как Ваш друг оформит карту «Зелена». Начисление бонусного кэшбэка проводится каждую пятницу.
Звучит неплохо, правда? Торопитесь приглашать друзей
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maxstar
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:19
maxstar
ИМХО ломбард жжЁт напалмом не пА деЦЦки. Они по своей прямой рефералке месяцами не могут решить вопрос о выплате несчастных 50 грн. Причем им даже предоставляются скрины, смс-ки и пр. доказательства того что чел регился по рефке. А как доказать, что твой друг что-то купил и тебе положен "прОцент" от его покупки? Думаю это будет еще тот квест
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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