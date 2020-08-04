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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:53

  maxstar написав:А что, если мы скажем, что друзья могут зарабатывать для Вас деньги?
Помимо 50 грн за то, что друг, которого Вы пригласили, оформит карту «Зелена» - Вы будете получать 5% от кэшбэка, который начислен Вашему другу за покупки.
Акция действует специально для вас, начисляется 5% от кэшбэка, накопленного друзьями, которых Вы пригласили.
Действует в течение 2-х месяцев после того, как Ваш друг оформит карту «Зелена». Начисление бонусного кэшбэка проводится каждую пятницу.
Звучит неплохо, правда? Торопитесь приглашать друзей :)

Пантелеевич, МММ 2012, помним. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 02:19

панове, не нашел соответствующей темы, поэтому пишу здесь.
у кого есть опыт инвестирования в МФО (микро-финансовые организации типа манивео или ШвидкоГроші).
Нашёл на сайте минфина рекламу стартапа, который привлекает средства физ лиц под 23% годовых до налогов.
Какие реальные риски? кто в теме?
Andey
 
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