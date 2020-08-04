maxstar написав:А что, если мы скажем, что друзья могут зарабатывать для Вас деньги? Помимо 50 грн за то, что друг, которого Вы пригласили, оформит карту «Зелена» - Вы будете получать 5% от кэшбэка, который начислен Вашему другу за покупки. Акция действует специально для вас, начисляется 5% от кэшбэка, накопленного друзьями, которых Вы пригласили. Действует в течение 2-х месяцев после того, как Ваш друг оформит карту «Зелена». Начисление бонусного кэшбэка проводится каждую пятницу. Звучит неплохо, правда? Торопитесь приглашать друзей
Пантелеевич, МММ 2012, помним.
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панове, не нашел соответствующей темы, поэтому пишу здесь. у кого есть опыт инвестирования в МФО (микро-финансовые организации типа манивео или ШвидкоГроші). Нашёл на сайте минфина рекламу стартапа, который привлекает средства физ лиц под 23% годовых до налогов. Какие реальные риски? кто в теме?