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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1678167916801681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:53

  maxstar написав:А что, если мы скажем, что друзья могут зарабатывать для Вас деньги?
Помимо 50 грн за то, что друг, которого Вы пригласили, оформит карту «Зелена» - Вы будете получать 5% от кэшбэка, который начислен Вашему другу за покупки.
Акция действует специально для вас, начисляется 5% от кэшбэка, накопленного друзьями, которых Вы пригласили.
Действует в течение 2-х месяцев после того, как Ваш друг оформит карту «Зелена». Начисление бонусного кэшбэка проводится каждую пятницу.
Звучит неплохо, правда? Торопитесь приглашать друзей :)

Пантелеевич, МММ 2012, помним. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 02:19

панове, не нашел соответствующей темы, поэтому пишу здесь.
у кого есть опыт инвестирования в МФО (микро-финансовые организации типа манивео или ШвидкоГроші).
Нашёл на сайте минфина рекламу стартапа, который привлекает средства физ лиц под 23% годовых до налогов.
Какие реальные риски? кто в теме?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 05:58

Re: А-Банк

Andey, почитайте тему P2P кредитование

Риски в гарантиях возврата.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 06:05

Были отправлены СЕП 31.07 на др.банк. Но ошибочно был указан инн и деньги не поступили. 31.01 в А-шкарабанку подана заявка на возврат средств. но они поют, что это 5 рабочих дней. Это так? Какой регламент возврата СЕП?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:19

Re: А-Банк

anikola13, возврат делают не они, а тот банк, в который Вы оправили платёж. Исходящий СЭП идёт до 3 рабочих дней, возврат тоже идёт СЭПом по срокам аналогично. Скорее сегодня получите возврат.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:54

Гарна новина!

Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:56

  Vorlon написав:
Гарна новина!

Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.


ооо, + загон гривні через Ibox, без коміссій... Молодці!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:45

  Vorlon написав:
Гарна новина!

Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.
откуда инфа?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:49

omb
Из официальных источников, разумеется (ФБ).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:23

  Vorlon написав:
Гарна новина!

Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.

З Уні геть і на КДВ додому?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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