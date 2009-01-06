|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:35
Vorlon написав:omb
Из официальных источников, разумеется (ФБ).
странно, я на них подписан и ничего не вижу, ну да ладно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1798
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:43
omb, в одном из комментариев в закрытой группе тестеров.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:11
Vorlon написав:
Гарна новина!
Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.
Комиссия за p2p, только за собственные средства или с кредитных тоже они решили отменить?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:55
Що у цій глюкобанці потрібно зробити, щоб нормально працював відбиток? Мені кожного разу після перевірки пише, що немає пароля. Кілька разів пробував вмикати/вимикати - ефект той самий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4614
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57
klug написав:
Що у цій глюкобанці потрібно зробити, щоб нормально працював відбиток? Мені кожного разу після перевірки пише, що немає пароля. Кілька разів пробував вмикати/вимикати - ефект той самий.
В мене відбиток взагалі ніяк не працює, доводиться вводити пін.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:42
Striker написав:
В мене відбиток взагалі ніяк не працює, доводиться вводити пін.
Не знаю, что там у вас случилось - у меня ведь тоже Honor на 10-ом Андроиде - отпечаток работает без единой проблемы.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8730
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Alien
, candle645
, ingtrans
, orhidf
, ramaz
, vnpe1
, wig
, wolt450
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|88429
|10379936
|
|
|315
|89085
|
|
|2093
|43406
|
|