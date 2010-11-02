А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:35
Vorlon написав: omb
Из официальных источников, разумеется (ФБ).
странно, я на них подписан и ничего не вижу, ну да ладно
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1799
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:43
omb, в одном из комментариев в закрытой группе тестеров.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2228
З нами з: 08.03.18
Подякував: 185 раз.
Подякували: 304 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:11
Vorlon написав:
Гарна новина!
Комісія за поповнення мобільного і Р2Р платежів буде скасована з 01.09.2020.
Комиссия за p2p, только за собственные средства или с кредитных тоже они решили отменить?
Kevin
Повідомлень: 414
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:55
Що у цій глюкобанці потрібно зробити, щоб нормально працював відбиток? Мені кожного разу після перевірки пише, що немає пароля. Кілька разів пробував вмикати/вимикати - ефект той самий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4616
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 559 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57
klug написав:
Що у цій глюкобанці потрібно зробити, щоб нормально працював відбиток? Мені кожного разу після перевірки пише, що немає пароля. Кілька разів пробував вмикати/вимикати - ефект той самий.
В мене відбиток взагалі ніяк не працює, доводиться вводити пін.
Striker
Повідомлень: 858
З нами з: 15.02.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:42
Striker написав:
В мене відбиток взагалі ніяк не працює, доводиться вводити пін.
Не знаю, что там у вас случилось - у меня ведь тоже Honor на 10-ом Андроиде - отпечаток работает без единой проблемы.
Vorlon
Повідомлень: 8732
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 914 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:45
MASolomko написав:
anikola13, возврат делают не они, а тот банк, в который Вы оправили платёж. Исходящий СЭП идёт до 3 рабочих дней, возврат тоже идёт СЭПом по срокам аналогично. Скорее сегодня получите возврат.
И сегодня не вернули. Теперь талдычат о 55! днях. Что делать?
anikola13
Повідомлень: 880
З нами з: 08.02.13
Подякував: 107 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 сер, 2020 01:21
greenozon написав:
знайти регламент НБУ СЕП
Який називається Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Зазвичай дійсно за три дні повертаються, але можна знайти лазівки і довше динамити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4616
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 559 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 сер, 2020 06:55
anikola13 написав:
И сегодня не вернули... Что делать?
Вы 31 июля отправили денюжку. Согласно ст. 8.4 "міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів", о чём я писал ранее — 4 августа является крайним сроком. Поскольку реквизиты были указаны неправильно, то средства находятся на корреспондентском счёте банка-получателя.
Далее уже фигурирует ст. 31.1 "у разі неможливості здійснення банком отримувача виплати суми переказу ... зазначеної платником дати валютування банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів переказати суму переказу ініціатору" — вот 4 августа делают возврат и, вроде как, сегодня (6-го), а может быть и завтра, последний день.
Тревожить НБУ, в случае не прихода возврата, лучше в понедельник
Всё, что связано с СЭП найдете здесь
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2228
З нами з: 08.03.18
Подякував: 185 раз.
Подякували: 304 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
7080
1614137
7031
912794
88436
10381979