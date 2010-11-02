klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:08
klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
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