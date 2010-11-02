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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:08

klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
anikola13
 
Повідомлень: 880
З нами з: 08.02.13
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  #<1 ... 1679168016811682
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