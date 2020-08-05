anikola13 написав:И сегодня не вернули... Что делать?
Вы 31 июля отправили денюжку. Согласно ст. 8.4 "міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів", о чём я писал ранее — 4 августа является крайним сроком. Поскольку реквизиты были указаны неправильно, то средства находятся на корреспондентском счёте банка-получателя. Далее уже фигурирует ст. 31.1 "у разі неможливості здійснення банком отримувача виплати суми переказу ... зазначеної платником дати валютування банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів переказати суму переказу ініціатору" — вот 4 августа делают возврат и, вроде как, сегодня (6-го), а может быть и завтра, последний день.
Тревожить НБУ, в случае не прихода возврата, лучше в понедельник
klug Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
MASolomko написав:anikola13, возврат делают не они, а тот банк, в который Вы оправили платёж. Исходящий СЭП идёт до 3 рабочих дней, возврат тоже идёт СЭПом по срокам аналогично. Скорее сегодня получите возврат.
И сегодня не вернули. Теперь талдычат о 55! днях. Что делать?
anikola13 написав:klug Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
Вони і не мали писати запит на повернення - банк-отримувач поверне їх сам, коли виявить, що не зміг зарахувати. Вони могли зробити уточнення реквізитів, але зазвичай це платна послуга. Відправили елементарно: в різних випадках там може бути ЄДРПОУ або РНОКПП - кількість цифр там різна, а поки телепати у відпустці відповідальність за правильне заповнення реквізитів лежить на відправнику.