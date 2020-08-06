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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 06:55

Re: А-Банк

  anikola13 написав:И сегодня не вернули... Что делать?
Вы 31 июля отправили денюжку. Согласно ст. 8.4 "міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів", о чём я писал ранее — 4 августа является крайним сроком. Поскольку реквизиты были указаны неправильно, то средства находятся на корреспондентском счёте банка-получателя.
Далее уже фигурирует ст. 31.1 "у разі неможливості здійснення банком отримувача виплати суми переказу ... зазначеної платником дати валютування банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів переказати суму переказу ініціатору" — вот 4 августа делают возврат и, вроде как, сегодня (6-го), а может быть и завтра, последний день.

Тревожить НБУ, в случае не прихода возврата, лучше в понедельник :)

Всё, что связано с СЭП найдете здесь https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:08

klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:16

  anikola13 написав:
  MASolomko написав:anikola13, возврат делают не они, а тот банк, в который Вы оправили платёж. Исходящий СЭП идёт до 3 рабочих дней, возврат тоже идёт СЭПом по срокам аналогично. Скорее сегодня получите возврат.

И сегодня не вернули. Теперь талдычат о 55! днях. Что делать?


Сем бед - один ответ.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:51

  anikola13 написав:klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?

Вони і не мали писати запит на повернення - банк-отримувач поверне їх сам, коли виявить, що не зміг зарахувати. Вони могли зробити уточнення реквізитів, але зазвичай це платна послуга. Відправили елементарно: в різних випадках там може бути ЄДРПОУ або РНОКПП - кількість цифр там різна, а поки телепати у відпустці відповідальність за правильне заповнення реквізитів лежить на відправнику.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:30

  anikola13 написав:
  MASolomko написав:anikola13, возврат делают не они, а тот банк, в который Вы оправили платёж. Исходящий СЭП идёт до 3 рабочих дней, возврат тоже идёт СЭПом по срокам аналогично. Скорее сегодня получите возврат.

И сегодня не вернули. Теперь талдычат о 55! днях. Что делать?

еще рано - в среднем 3-7 раб. дня. еще принимающий банк может запросить уточнение и а-банк может у вас спросить или вы не желаете отправить уточнение - это, как правило, платно, когда-то было 50грн я сказал не надо уточнять и деньги вернулись.
Вы себе отправляли? Может деньги зашли уже, а получатель морозится?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:33

  anikola13 написав:klug
Подивимся сьогодні. 5 день. Останній строк. Я думаю, що Вони жодного разу не писали запити на повернення, хоча я декілька разів вимагав. Та цікавіше те, що як вони могли відправити платіж, якщо там не вистачало цифр в інн?

они и не будут, т.к. нет оснований - деньги отправлены с вашей подачи по неправильным реквизитам - это вы можете в банк получатель стучаться и просить побыстрее вернуть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:45

ol_zy Отправлял себе. Сегодня ближе к вечеру вернули на карту.
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