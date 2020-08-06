|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:14
Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8748
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:12
Striker написав:Искатель
Блин, я сегодня планирую отправить свою зарплату с Привата СЭПом на А-Банк, дальше СЭП на Моно. Теперь как-то стрёмно стало.
Читал Вас на другой ветке. Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:14
Vorlon написав:Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
Тоже так думаю, но... зачем так сложно? Конкорд рулит.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2256 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:20
Или "спорт". С привата доходит мгновенно. А на конкорд минут 20
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12148
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7053 раз.
- Подякували: 3215 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88481
|10387972
|
П'ят 07 сер, 2020 11:01
mustbe
|
|2122
|45136
|
П'ят 07 сер, 2020 10:40
STIGA
|
|42096
|5100108
|
П'ят 07 сер, 2020 10:21
emeta
|