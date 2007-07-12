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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:14

Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:12

  Striker написав:Искатель
Блин, я сегодня планирую отправить свою зарплату с Привата СЭПом на А-Банк, дальше СЭП на Моно. Теперь как-то стрёмно стало.

Читал Вас на другой ветке. Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:14

  Vorlon написав:Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.

Тоже так думаю, но... зачем так сложно? Конкорд рулит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:20

Или "спорт". С привата доходит мгновенно. А на конкорд минут 20
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:32

  Вкладчик1234 написав:А на конкорд минут 20

21 хвилина.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:42

  Искатель написав:Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.

Кидаю СЭП на One карту, через 20 минут приходит, потом р2р на Моно?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:55

Re: А-Банк

  Striker написав:Кидаю СЭП на One карту

Я виртуальной пользуюсь, а потом тяну на моно. Правда, крупные суммы не гонял, под 10к только.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:08

  ingtrans написав:
  Striker написав:Кидаю СЭП на One карту

Я виртуальной пользуюсь, а потом тяну на моно. Правда, крупные суммы не гонял, под 10к только.

Виртуальная это та же One карта, только без лимита. Поправьте, если ошибаюсь. С блокировками тут есть проблемы? До 10к можно спокойно бросать?
Striker
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