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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:57
v57 написав:
так п2п с зеленой платный, зачем вообще его трогать
было
Я то же самое сказал, но... человек не вдавался в такие нюансы...
Вопрос №1, где деньги. И №2 - когда вернут.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:58
Striker написав: Искатель написав:
Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
Кидаю СЭП на One карту, через 20 минут приходит, потом р2р на Моно?
Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.
Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:21
Искатель написав:
Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.
Понял, через мои платежи, как и ПУМБ. Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Искатель написав:
Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.
А в тарифах за СЭП пишут:
безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті за рахунок власних коштів – 1 %
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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