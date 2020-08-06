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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1681168216831684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:57

  v57 написав:так п2п с зеленой платный, зачем вообще его трогать
было

Я то же самое сказал, но... человек не вдавался в такие нюансы...
Вопрос №1, где деньги. И №2 - когда вернут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:58

  Striker написав:
  Искатель написав:Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.

Кидаю СЭП на One карту, через 20 минут приходит, потом р2р на Моно?

Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.
Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:21

  Искатель написав:Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.

Понял, через мои платежи, как и ПУМБ. Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
  Искатель написав:Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.

А в тарифах за СЭП пишут:
безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті за рахунок власних коштів – 1 %
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:24

  Striker написав:А в тарифах за СЭП пишут:

На заборе тоже много чего пишут. На Икону отдельные тарифы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36

Re: А-Банк

  Striker написав:Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Тропинка аналогичная Конкорду, только деньги долитают мгновенно. За оформление "всеКАРТКА" по реферальной ссылке можно и чистый кешбек 100 грн получить (при совершении первой оплаты в магазине от 100 грн). Далее перевод из приложения ПУМБа без мзды по номеру карты.

Хорошая альтернатива. Начинаю знакомиться =)

PS Могу в личку выслать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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