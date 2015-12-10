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А-Банк
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:57
v57 написав:
так п2п с зеленой платный, зачем вообще его трогать
было
Я то же самое сказал, но... человек не вдавался в такие нюансы...
Вопрос №1, где деньги. И №2 - когда вернут.
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Искатель
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:58
Striker написав: Искатель написав:
Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
Кидаю СЭП на One карту, через 20 минут приходит, потом р2р на Моно?
Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.
Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.
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Искатель
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:21
Искатель написав:
Ну... там не СЭП на самом деле, а скорее, P2A, т.е. на счет идет. Но идет реально 20 минут. А потом... куда хотите.
Понял, через мои платежи, как и ПУМБ. Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Искатель написав:
Кстати, с Конкорда СЭП бесплатный, P2P - бесплатное, делайте, что захотите.
А в тарифах за СЭП пишут:
безготівковий переказ на рахунки в інших банках в національній валюті за рахунок власних коштів – 1 %
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:24
Striker написав:
А в тарифах за СЭП пишут:
На заборе тоже много чего пишут. На Икону отдельные тарифы.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36
Striker написав:
Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Тропинка аналогичная Конкорду, только деньги долитают мгновенно. За оформление "всеКАРТКА" по реферальной ссылке можно и чистый кешбек 100 грн получить (при совершении первой оплаты в магазине от 100 грн). Далее перевод из приложения ПУМБа без мзды по номеру карты.
Хорошая альтернатива. Начинаю знакомиться =)
PS Могу в личку выслать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04
Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ. Уже и так достаточно, нужно выбрать одну.
п.с. кто-то тут писал, что СЭП с Привата заходит в А-Банк в этот же день. В час дня отправил, ничего не пришло.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:22
Striker написав:
Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ. Уже и так достаточно, нужно выбрать одну.
п.с. кто-то тут писал, что СЭП с Привата заходит в А-Банк в этот же день. В час дня отправил, ничего не пришло.
Есть несколько способов перевода с разной комиссией и скоростью
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Bosstone
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:28
Bosstone написав:
Есть несколько способов перевода с разной комиссией и скоростью
С какой ещё комиссией? Нет же никакой комиссии при переводе с Привата по реквизитам, дальше переводы тоже в обоих случаях бесплатные. А по скорости - 20 минут или через минуту особо роли не играет.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:29
Striker написав:
п.с. кто-то тут писал, что СЭП с Привата заходит в А-Банк в этот же день. В час дня отправил, ничего не пришло.
Я писал. Много раз отправлял, всегда приходило за 1-2 часа.
А Вы "Поповнення карт А-Банку в ПриватБанку" выбрали или просто перевод по реквизитам?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:58
Striker
Не понимаю. Вот я делаю тестовый перевод по реквизитам с универсалки привата на акцент. К сумме перевода добавляется комиссия 3 грн. и происходит отмена, если суммы на карте недостаточно. Значит, в этом случае, комиссия есть?
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Bosstone
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