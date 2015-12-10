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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1683168416851686>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:03

  ingtrans написав:
  Striker написав:п.с. кто-то тут писал, что СЭП с Привата заходит в А-Банк в этот же день. В час дня отправил, ничего не пришло.

Я писал. Много раз отправлял, всегда приходило за 1-2 часа.
А Вы "Поповнення карт А-Банку в ПриватБанку" выбрали или просто перевод по реквизитам?

Второе. Тупонул, мой косяк. В первом варианте нет комиссии?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:03

Re: А-Банк

  Bosstone написав:Не понимаю. Вот я делаю тестовый перевод по реквизитам с универсалки привата на акцент. К сумме перевода добавляется комиссия 3 грн. и происходит отмена, если суммы на карте недостаточно. Значит, в этом случае, комиссия есть?

На А-Банк стандартная коммисия 3 грн, на Конкорд без комиссии.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:08

  Bosstone написав:Вот я делаю тестовый перевод по реквизитам с универсалки привата на акцент. К сумме перевода добавляется комиссия 3 грн. и происходит отмена, если суммы на карте недостаточно. Значит, в этом случае, комиссия есть?

Я говорил за ПУМБ и Конкорд, если в Платежах в поиске набрать название этих банков. За А-Банк не знаю ещё. Сам он по спешке не так отправил.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:35

Re: А-Банк

Striker, по реквизитам Приват отправляет на следующий день, т. е. либо завтра (если Приват и А-Банк подключён к 23/7) или в понедельник.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:15

  Striker написав:Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ

Разумеется - обе-две
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:17

  MASolomko написав:Striker, по реквизитам Приват отправляет на следующий день, т. е. либо завтра (если Приват и А-Банк подключён к 23/7) или в понедельник.

Заодно и проверим. Скорее всего в понедельник.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:22

  mustbe написав:
  Striker написав:Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ

Разумеется - обе-две

И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков. :lol: И так уже 9 банков имею.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25

  Striker написав:
  mustbe написав:
  Striker написав:Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ

Разумеется - обе-две

И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков. :lol: И так уже 9 банков имею.

Раз нет возможности сделать бесплатную карту - шлите платные сэпы из бегемота
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:27

Re: А-Банк

  Striker написав:И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков. И так уже 9 банков имею.

Так карти халявні... А 9 то небагато, в мене 20, в інших колег ще більше, аби жерти не просили :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:32

  mustbe написав:Раз нет возможности сделать бесплатную карту - шлите платные сэпы из бегемота

Я же выше писал, что оформлю Конкорд или ПУМБ, что-то одно. Больше никаких платных СЭПов с бегемота. :o
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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