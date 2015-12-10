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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:03
ingtrans написав: Striker написав:
п.с. кто-то тут писал, что СЭП с Привата заходит в А-Банк в этот же день. В час дня отправил, ничего не пришло.
Я писал. Много раз отправлял, всегда приходило за 1-2 часа.
А Вы "Поповнення карт А-Банку в ПриватБанку" выбрали или просто перевод по реквизитам?
Второе. Тупонул, мой косяк. В первом варианте нет комиссии?
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:03
Bosstone написав:
Не понимаю. Вот я делаю тестовый перевод по реквизитам с универсалки привата на акцент. К сумме перевода добавляется комиссия 3 грн. и происходит отмена, если суммы на карте недостаточно. Значит, в этом случае, комиссия есть?
На А-Банк стандартная коммисия 3 грн, на Конкорд без комиссии.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:08
Bosstone написав:
Вот я делаю тестовый перевод по реквизитам с универсалки привата на акцент. К сумме перевода добавляется комиссия 3 грн. и происходит отмена, если суммы на карте недостаточно. Значит, в этом случае, комиссия есть?
Я говорил за ПУМБ и Конкорд, если в Платежах в поиске набрать название этих банков. За А-Банк не знаю ещё. Сам он по спешке не так отправил.
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- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:35
Striker, по реквизитам Приват отправляет на следующий день, т. е. либо завтра (если Приват и А-Банк подключён к 23/7) или в понедельник.
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- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:15
Striker написав:
Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ
Разумеется - обе-две
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mustbe
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:17
MASolomko написав:
Striker, по реквизитам Приват отправляет на следующий день, т. е. либо завтра (если Приват и А-Банк подключён к 23/7) или в понедельник.
Заодно и проверим. Скорее всего в понедельник.
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- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:22
mustbe написав: Striker написав:
Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ
Разумеется - обе-две
И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков.
И так уже 9 банков имею.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25
Striker написав: mustbe написав: Striker написав:
Вот теперь думай какую карту делать, Конкорд или ПУМБ
Разумеется - обе-две
И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков.
И так уже 9 банков имею.
Раз нет возможности сделать бесплатную карту - шлите платные сэпы из бегемота
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:27
Striker написав:
И что мне с ними делать? У меня денег столько нет, чтобы гонять их туда-сюда в десятках банков. И так уже 9 банков имею.
Так карти халявні... А 9 то небагато, в мене 20, в інших колег ще більше, аби жерти не просили
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