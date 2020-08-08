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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1683168416851686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:55

  chipmunk написав:Так карти халявні... А 9 то небагато, в мене 20, в інших колег ще більше, аби жерти не просили :)

Ага, потом ехай через 3-4 года перевыпускай всю эту пачку карт. Я сделал себе и жене почти все кэшбэчные карты (2 Альфы, 2 Юнекса, Пудра, Форвард и т.д.) и карты под % и валютообмен (Альфа, ТАС). Осталось в планах КБ Вайт и возможно Аккорд. Карты без кэшбэка особо не интересуют, а так я постепенно дополняю комплект по мере необходимости и по мере изучения новых для себя продуктов.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 880
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:15

  Striker написав:
  mustbe написав:Раз нет возможности сделать бесплатную карту - шлите платные сэпы из бегемота

Я же выше писал, что оформлю Конкорд или ПУМБ, что-то одно. Больше никаких платных СЭПов с бегемота. :o

ПУМБ пополняется с Привата быстрее, онлайн банкинг лучше и банк менее стрёмный имхо
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:08

velvet все так но есть и минусы:
- стягивание чужим р2р платное;
- свой исходящий р2р они через МПС подтверждают дольше чем иные банки - я в свое время попал на маленький овер, когда на выходных пополнил алкиного максимку через толкалку пумбы и тут же сделал покупку. В итоге пумбовское р2р провелось на день позже чем покупка, а поскольку максимкин лимит был выкушан почти в 0, случился овер. При аналогичных ситуациях с моней, фарсом подобного безобразия не возникало
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:58

Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:42

  MASolomko написав:
  Striker написав:Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Тропинка аналогичная Конкорду, только деньги долитают мгновенно. За оформление "всеКАРТКА" по реферальной ссылке можно и чистый кешбек 100 грн получить (при совершении первой оплаты в магазине от 100 грн). Далее перевод из приложения ПУМБа без мзды по номеру карты.

Хорошая альтернатива. Начинаю знакомиться =)

PS Могу в личку выслать.

А что, с Привата по тропинке на ПУМБ - тоже без комиссии? Вроде было 2 грн или что-то в этом роде.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:45

Re: А-Банк

  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:53

  Искатель написав:История из жизни.

30 июля один из клиентов А-банка (не я!) отправил через мобильное приложение денежку с карты "Зеленая" на карту Приватбанка по номеру. Т.е. обычный P2P-перевод.
А что же необычного, спросите вы?
Сегодня уже 7.08. , но деньги в Приват так и не дошли.

Номер карты Привата введен верно (смотрел скрины квитанции + фото карты, все правильно).

А теперь самое интересное: в квитанции, которую человеку дали в поддержке А-банка, написано:
1) отправитель - А-банк
2) получатель - тоже А-банк!
И еще упоминается ПУМБ, наверно, их процессинг используется.
В общем, несколько тысяч ушло в неизвестном направлении, А-банк морозится, клиент в шоке...

Вот так.

P.S. Как вы поняли, назад деньги не вернулись.

Кому интересно продолжение истории: в пятницу А-банк по-тихому вернул человеку деньги, включая комиссию. Никаких извинений, естественно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:54

Финмон возбуждается не просто на сумму, а на сумму в привязке к конкретному человеку. Причем важен еще способ попрлнения. На протяжении нескольких месяцев подряд обороты связанные с пополнением депо у меня были не менее 40 тыс. ежемесячно (т.е. ща любые два месяца подряд было больше 80к - т.е. по сути ситуация очень близкая к тому что описал ТС) - финмон никак на это не реагировал вообще. Так что все щависит от конкретного клиента. Ну и заводить желательно чтобы банк понимал что это заводите вы сами, а не третьи лица
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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