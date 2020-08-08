chipmunk написав:Так карти халявні... А 9 то небагато, в мене 20, в інших колег ще більше, аби жерти не просили
Ага, потом ехай через 3-4 года перевыпускай всю эту пачку карт. Я сделал себе и жене почти все кэшбэчные карты (2 Альфы, 2 Юнекса, Пудра, Форвард и т.д.) и карты под % и валютообмен (Альфа, ТАС). Осталось в планах КБ Вайт и возможно Аккорд. Карты без кэшбэка особо не интересуют, а так я постепенно дополняю комплект по мере необходимости и по мере изучения новых для себя продуктов.
Отримай бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
+50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
velvet все так но есть и минусы: - стягивание чужим р2р платное; - свой исходящий р2р они через МПС подтверждают дольше чем иные банки - я в свое время попал на маленький овер, когда на выходных пополнил алкиного максимку через толкалку пумбы и тут же сделал покупку. В итоге пумбовское р2р провелось на день позже чем покупка, а поскольку максимкин лимит был выкушан почти в 0, случился овер. При аналогичных ситуациях с моней, фарсом подобного безобразия не возникало
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Striker написав:Кстати, а как насчёт варианта с ПУМБом?
Тропинка аналогичная Конкорду, только деньги долитают мгновенно. За оформление "всеКАРТКА" по реферальной ссылке можно и чистый кешбек 100 грн получить (при совершении первой оплаты в магазине от 100 грн). Далее перевод из приложения ПУМБа без мзды по номеру карты.
Хорошая альтернатива. Начинаю знакомиться =)
PS Могу в личку выслать.
А что, с Привата по тропинке на ПУМБ - тоже без комиссии? Вроде было 2 грн или что-то в этом роде.
30 июля один из клиентов А-банка (не я!) отправил через мобильное приложение денежку с карты "Зеленая" на карту Приватбанка по номеру. Т.е. обычный P2P-перевод. А что же необычного, спросите вы? Сегодня уже 7.08. , но деньги в Приват так и не дошли.
Номер карты Привата введен верно (смотрел скрины квитанции + фото карты, все правильно).
А теперь самое интересное: в квитанции, которую человеку дали в поддержке А-банка, написано: 1) отправитель - А-банк 2) получатель - тоже А-банк! И еще упоминается ПУМБ, наверно, их процессинг используется. В общем, несколько тысяч ушло в неизвестном направлении, А-банк морозится, клиент в шоке...
Вот так.
P.S. Как вы поняли, назад деньги не вернулись.
Кому интересно продолжение истории: в пятницу А-банк по-тихому вернул человеку деньги, включая комиссию. Никаких извинений, естественно.
Финмон возбуждается не просто на сумму, а на сумму в привязке к конкретному человеку. Причем важен еще способ попрлнения. На протяжении нескольких месяцев подряд обороты связанные с пополнением депо у меня были не менее 40 тыс. ежемесячно (т.е. ща любые два месяца подряд было больше 80к - т.е. по сути ситуация очень близкая к тому что описал ТС) - финмон никак на это не реагировал вообще. Так что все щависит от конкретного клиента. Ну и заводить желательно чтобы банк понимал что это заводите вы сами, а не третьи лица
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0