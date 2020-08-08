Додано: Нед 09 сер, 2020 11:54

Финмон возбуждается не просто на сумму, а на сумму в привязке к конкретному человеку. Причем важен еще способ попрлнения. На протяжении нескольких месяцев подряд обороты связанные с пополнением депо у меня были не менее 40 тыс. ежемесячно (т.е. ща любые два месяца подряд было больше 80к - т.е. по сути ситуация очень близкая к тому что описал ТС) - финмон никак на это не реагировал вообще. Так что все щависит от конкретного клиента. Ну и заводить желательно чтобы банк понимал что это заводите вы сами, а не третьи лица