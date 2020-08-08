Додано: Нед 09 сер, 2020 12:46

ol_zy написав: Искатель написав: ol_zy написав: Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита... Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.

А как проявилось возбуждение? Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.А как проявилось возбуждение?

Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно. Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно.

Я вот на днях заглянут до Таси в подвальчик и там слово-заслово выяснилось, шо я у них числюсь по какой-то категории "C", я думал, шо эт значит, шо могу водить среднетонажные грузовики, а оказалось, шо эт у них типа как вадила самоката. Вообщем после кипиша, новой фотографии фейса и перстней на левой руке выставили мне категорию А -- теперь могу с голоса у саппорта 1мио ставить на р2р-переводы

А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ?