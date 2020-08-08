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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:46

  ol_zy написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?

Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно.

А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ? 8)

Я вот на днях заглянут до Таси в подвальчик и там слово-заслово выяснилось, шо я у них числюсь по какой-то категории "C", я думал, шо эт значит, шо могу водить среднетонажные грузовики, а оказалось, шо эт у них типа как вадила самоката. Вообщем после кипиша, новой фотографии фейса и перстней на левой руке выставили мне категорию А -- теперь могу с голоса у саппорта 1мио ставить на р2р-переводы 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:01

  clientage написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...
  Искатель написав:Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?

Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно.

А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ? 8)

Я вот на днях заглянут до Таси в подвальчик и там слово-заслово выяснилось, шо я у них числюсь по какой-то категории "C", я думал, шо эт значит, шо могу водить среднетонажные грузовики, а оказалось, шо эт у них типа как вадила самоката. Вообщем после кипиша, новой фотографии фейса и перстней на левой руке выставили мне категорию А -- теперь могу с голоса у саппорта 1мио ставить на р2р-переводы 8) :lol: :lol:

А вы думаете кред лимит овер 90к в каких случаях дают?... естественно безработный по этому экку.
Думаю у ТАСи все с точностью до наоборот там за такой 1,5к на вике и 1к на б5 :(...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:11

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств...

А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ? 8)

А вы думаете кред лимит овер 90к в каких случаях дают?... естественно безработный по этому экку.
Думаю у ТАСи все с точностью до наоборот там за такой 1,5к на вике и 1к на б5 :(...

А мож вот после получения лимита таки восстановиться в правах?
Или думаете тада порежут лимит? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:46

  clientage написав:А мож вот после получения лимита таки восстановиться в правах?
Или думаете тада порежут лимит? 8)

Думаю, там левая рука не знает, что делает правая. Лимит подняли, а фин.мону не сообщили вот он и возбудился по сумме, думаю, после того как их ткнул в данный ими же лимит они возбуждалку приподнимут на размер лимита.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:01

  ol_zy написав:
  clientage написав:А мож вот после получения лимита таки восстановиться в правах?
Или думаете тада порежут лимит? 8)

Думаю, там левая рука не знает, что делает правая. Лимит подняли, а фин.мону не сообщили вот он и возбудился по сумме, думаю, после того как их ткнул в данный ими же лимит они возбуждалку приподнимут на размер лимита.

шото подобное у меня было в ощАде :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1684168516861687
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