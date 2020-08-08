ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...
Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно. А как проявилось возбуждение?
Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно.
А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ?
Я вот на днях заглянут до Таси в подвальчик и там слово-заслово выяснилось, шо я у них числюсь по какой-то категории "C", я думал, шо эт значит, шо могу водить среднетонажные грузовики, а оказалось, шо эт у них типа как вадила самоката. Вообщем после кипиша, новой фотографии фейса и перстней на левой руке выставили мне категорию А -- теперь могу с голоса у саппорта 1мио ставить на р2р-переводы
ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...
Искатель написав:Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно. А как проявилось возбуждение?
Письмо на мейл пришло от финмона. Потребовали доки о происхождении средств, в том числе подходят кред. договора им, вроде, подошло, что у меня кредитка с овер 90К лимитом, которую я и погашал, но вчера опять пришло вы за месяц превысили 50К... Послал повторно то же самое письмо - вроде сказали спасибо нам понятно.
А вы первичную Анкету правильно заполнили? Ну т.е. указали все свои яхты, самолёты, дворцы, острова... или указали, шо вы бомж и без к-л вкладов в БСУ?
Я вот на днях заглянут до Таси в подвальчик и там слово-заслово выяснилось, шо я у них числюсь по какой-то категории "C", я думал, шо эт значит, шо могу водить среднетонажные грузовики, а оказалось, шо эт у них типа как вадила самоката. Вообщем после кипиша, новой фотографии фейса и перстней на левой руке выставили мне категорию А -- теперь могу с голоса у саппорта 1мио ставить на р2р-переводы
А вы думаете кред лимит овер 90к в каких случаях дают?... естественно безработный по этому экку. Думаю у ТАСи все с точностью до наоборот там за такой 1,5к на вике и 1к на б5 ...
clientage написав:А мож вот после получения лимита таки восстановиться в правах? Или думаете тада порежут лимит?
Думаю, там левая рука не знает, что делает правая. Лимит подняли, а фин.мону не сообщили вот он и возбудился по сумме, думаю, после того как их ткнул в данный ими же лимит они возбуждалку приподнимут на размер лимита.
clientage написав:А мож вот после получения лимита таки восстановиться в правах? Или думаете тада порежут лимит?
Думаю, там левая рука не знает, что делает правая. Лимит подняли, а фин.мону не сообщили вот он и возбудился по сумме, думаю, после того как их ткнул в данный ими же лимит они возбуждалку приподнимут на размер лимита.