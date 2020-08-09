И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:52
Re: А-Банк
И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:11
Re: А-Банк
Ну 1% по двом категоріям за кредитні далеко не розженешся. Якщо є уміння використати кред.ліміт, то це уміння, напевно, можна і з інших більш щедрих на додаткові плюшки банків використати?
В мене абанківська карточка юзається крайньо мало і за свої
Не так добре з грошима, як погано без них.
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