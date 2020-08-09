RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1685168616871688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:52

Re: А-Банк

И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 11.07.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:11

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Ой+ ну допустим немного кэшбека можно накосить и с этой кредитки (если она зеленая). Но мне кажется, что основной смысл тут все же состоит в "извлечении" и дальнейшем эффективном использовании кредитных ресурсов


Ну 1% по двом категоріям за кредитні далеко не розженешся. Якщо є уміння використати кред.ліміт, то це уміння, напевно, можна і з інших більш щедрих на додаткові плюшки банків використати?
В мене абанківська карточка юзається крайньо мало і за свої :?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1685168616871688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 213, 214, 215
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2143 46688
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 20:48
Яша
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4215, 4216, 4217
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42160 5108083
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 20:24
guntherhouse777
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 711, 712, 713
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7123 1617865
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 19:28
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20001)
09.08.2020 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.