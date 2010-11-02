И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:52
Re: А-Банк
И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:11
Re: А-Банк
Ну 1% по двом категоріям за кредитні далеко не розженешся. Якщо є уміння використати кред.ліміт, то це уміння, напевно, можна і з інших більш щедрих на додаткові плюшки банків використати?
В мене абанківська карточка юзається крайньо мало і за свої
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:40
Ой+ ну лимит, если его "выесть" вовремя и тщательно, уже сам по себе является плюшкой. Если цель именно лимит, то 1% кишмиша - это совсем хорошо, но и без него не беда.
Но в принципе каждый использует карту так как считает нужным - кто-то делает упор на кэшбеке за свои, кому-то важны ресурсы "чужие". Тут нет правильно ил нет, главное чтобы то чем занимаешься было не в тягость, а в радость
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:32
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:46
Ничего подобного. Как слала с транзитника, так и шлёт. То что у вас в квитанции от Аллы написано, до одного места. Получатель видит отправителем только Альфу. Гасите с Конкорда или Сиба, там отправителем будете лично Вы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:13
Акція, вискочила в АБ24
Умови акції «Автовклад»
посилання -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08
Не начисляется кешбек по АЗС
Рекомендую не пользоваться услугой АЗС "заправки до полного" с карты А-банка. При возврате на кату части суммы недолитого бензина, обнуляется начисленный кешбек по данной транзакции. То есть кешбек АЗС при "заправке до полного" не начисляется вообще! Взяли заявку на рассмотрение...
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:26
Так и есть . Ну хоть мем ордера научились рисовать... Мне это не критично, если надо будет то вышлю им квитанции, пока удовлетворились моим ответом про размер кредлимита.
|