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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1685168616871688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:52

Re: А-Банк

И мне сегодня пришло письмо с финмониторинга. Думаю у них какой-то глюк.
Подал заявку на справку
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:11

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Ой+ ну допустим немного кэшбека можно накосить и с этой кредитки (если она зеленая). Но мне кажется, что основной смысл тут все же состоит в "извлечении" и дальнейшем эффективном использовании кредитных ресурсов


Ну 1% по двом категоріям за кредитні далеко не розженешся. Якщо є уміння використати кред.ліміт, то це уміння, напевно, можна і з інших більш щедрих на додаткові плюшки банків використати?
В мене абанківська карточка юзається крайньо мало і за свої :?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:40

Ой+ ну лимит, если его "выесть" вовремя и тщательно, уже сам по себе является плюшкой. Если цель именно лимит, то 1% кишмиша - это совсем хорошо, но и без него не беда.
Но в принципе каждый использует карту так как считает нужным - кто-то делает упор на кэшбеке за свои, кому-то важны ресурсы "чужие". Тут нет правильно ил нет, главное чтобы то чем занимаешься было не в тягость, а в радость
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:32

  rudnitep написав:
  ol_zy написав:Погашал СЭПом из альфы со своего же счета - т.е. они фидели ФИО и ИНН от кого пришло. Но похоже не смотрят даже.

А разве Альфа не с транзитника отправляет СЕПы, как тот же моно?

вот как ибан ввели так альфа и с прямых стала отправлять
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:46

  ol_zy написав:
  rudnitep написав:
  ol_zy написав:Погашал СЭПом из альфы со своего же счета - т.е. они фидели ФИО и ИНН от кого пришло. Но похоже не смотрят даже.

А разве Альфа не с транзитника отправляет СЕПы, как тот же моно?

вот как ибан ввели так альфа и с прямых стала отправлять

Ничего подобного. Как слала с транзитника, так и шлёт. То что у вас в квитанции от Аллы написано, до одного места. Получатель видит отправителем только Альфу. Гасите с Конкорда или Сиба, там отправителем будете лично Вы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:13

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08

Не начисляется кешбек по АЗС

Рекомендую не пользоваться услугой АЗС "заправки до полного" с карты А-банка. При возврате на кату части суммы недолитого бензина, обнуляется начисленный кешбек по данной транзакции. То есть кешбек АЗС при "заправке до полного" не начисляется вообще! Взяли заявку на рассмотрение...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:26

  Фантом написав:Ничего подобного. Как слала с транзитника, так и шлёт. То что у вас в квитанции от Аллы написано, до одного места. Получатель видит отправителем только Альфу. Гасите с Конкорда или Сиба, там отправителем будете лично Вы.

Так и есть :(. Ну хоть мем ордера научились рисовать... Мне это не критично, если надо будет то вышлю им квитанции, пока удовлетворились моим ответом про размер кредлимита.
ol_zy
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