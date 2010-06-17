Додано: Нед 09 сер, 2020 21:40

Ой+ ну лимит, если его "выесть" вовремя и тщательно, уже сам по себе является плюшкой. Если цель именно лимит, то 1% кишмиша - это совсем хорошо, но и без него не беда.

Но в принципе каждый использует карту так как считает нужным - кто-то делает упор на кэшбеке за свои, кому-то важны ресурсы "чужие". Тут нет правильно ил нет, главное чтобы то чем занимаешься было не в тягость, а в радость