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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:26
Avril_ks написав: Искатель написав: ol_zy написав:
Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...
Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?
А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?
Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
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ol_zy
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Вів 11 сер, 2020 22:53
rollo
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