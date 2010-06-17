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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1686168716881689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:26

  Avril_ks написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?

А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?

Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
ol_zy
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  #<1 ... 1686168716881689
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