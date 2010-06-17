Avril_ks написав:
А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?
Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:26
Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:58
Re: А-Банк
Сегодня пришло письмо
Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.
С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.
Вчера написали что все хорошо с моими документами
|