Avril_ks написав:
А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?
Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 23:26
Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:58
Re: А-Банк
Сегодня пришло письмо
Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.
С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.
Вчера написали что все хорошо с моими документами
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46
[quote="5034617:maxstar"]Сегодня пришло письмо
Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.
С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.
Вчера написали что все хорошо с моими документами[/quote] если ранее на счету БЫЛО 200 000 , то и теперь доказать не сложно,указать,что снимал,а теперь внес,если есть СВОЕ жилье можно указать,что средства от сдачи в аренду
никому не верю
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:56
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:26
колись представник одного банку видала дуже класний список - які документи підтверджують кошти
viewtopic.php?p=4675498#p4675498
+50грн !
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Додано: Сер 12 сер, 2020 21:23
Re: А-Банк
Пополнение Зелёной через Приват по номеру карты- похоже, работает только в опервремя. В 18-20 отправил и тишина. Квитанцию в приложении не вижу.
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:46
Просто не встигне поповнити - заблокують картку до 'з'ясування обставин'- то ж у кращому випадку можна втратити недотримані проценти по депо за три дні
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:34
У меня возникает немного др.врпрос. написано, что кешбечная программа действует по конец августа 2020... Кто что думает по этому поводу?
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