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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1686168716881689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:26

  Avril_ks написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?

А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?

Бывало и такое, но редко. А вот пополняшку открытого депо могут на входе блокануть...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:58

Re: А-Банк

Сегодня пришло письмо

Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.



С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.


Вчера написали что все хорошо с моими документами
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46

[quote="5034617:maxstar"]Сегодня пришло письмо

Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.



С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.


Вчера написали что все хорошо с моими документами[/quote] если ранее на счету БЫЛО 200 000 , то и теперь доказать не сложно,указать,что снимал,а теперь внес,если есть СВОЕ жилье можно указать,что средства от сдачи в аренду
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:56

  sens написав:если есть СВОЕ жилье можно указать,что средства от сдачи в аренду

А шо такая отговорка покатит, если сказать что все в черную было без предоставления договора?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:26

  maxstar написав:Сегодня пришло письмо

Банком проанализированы Ваши документы, но к сожалению не понятны источники зачислений и суть проведенных операций.



С целью выполнения Банком возложенных на него обязанностей НБУ и понимания источников, из которых осуществляется пополнение Ваших карт в Банке, просим Вас предоставить информацию относительно поступлений средств в течение последних 60 дней на карточные счета в Банке.


Вчера написали что все хорошо с моими документами


колись представник одного банку видала дуже класний список - які документи підтверджують кошти

viewtopic.php?p=4675498#p4675498
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:03

greenozon то у аллы катит. Фин.мон от бразерс свой список предлагает
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:23

Re: А-Банк

Пополнение Зелёной через Приват по номеру карты- похоже, работает только в опервремя. В 18-20 отправил и тишина. Квитанцию в приложении не вижу.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:46

  Avril_ks написав:
  Искатель написав:
  ol_zy написав:Хм. А тут финмон возбуждается, если были поступления более 90К за 60 дней. И это всего лишь было погашение кредитки в размере лимита...

Серьезно? А я только собрался завтра депозит пополнить под 18,5%... Теперь воздержусь, наверно.
А как проявилось возбуждение?

А что с депозитом может быть? Не вернут пока доказательств происхождения денег для пополнения не будет?

Просто не встигне поповнити - заблокують картку до 'з'ясування обставин'- то ж у кращому випадку можна втратити недотримані проценти по депо за три дні
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:34

У меня возникает немного др.врпрос. написано, что кешбечная программа действует по конец августа 2020... Кто что думает по этому поводу?
duvr100
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