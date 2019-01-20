OGO написав:Месяц назад купил товар, через 20 минут вернул, тк не соответствовало качеству, покупка проходила через кредитную зелёную карту, возврат на нее же, через 20 минут, есть чеки. Обращался в банк не однократно,предоставлял информацию, о покупке и возврате мне денег на карту, но прошло более 30 дней, а денег нет. Сначала мне ждите 3 дня, потом 5, 7, 30, но денег нет. Банк выходит забрал мои деньги, не хочет возвращать, не хотят работать....горе банк. Плохое обслуживание, безответственность
OGO написав:Месяц назад купил товар, через 20 минут вернул, тк не соответствовало качеству, покупка проходила через кредитную зелёную карту, возврат на нее же, через 20 минут, есть чеки. Обращался в банк не однократно,предоставлял информацию, о покупке и возврате мне денег на карту, но прошло более 30 дней, а денег нет. Сначала мне ждите 3 дня, потом 5, 7, 30, но денег нет. Банк выходит забрал мои деньги, не хочет возвращать, не хотят работать....горе банк. Плохое обслуживание, безответственность
Звертались дистанцiйно чи писали заяву, додаючи копiï чекiв? Якщо тiлько перше - зробiть тепер ще й друге. Якщо письмову заяву писали - чекайте 30 днiв вiдповiдi та звертайтесь зi скаргою до унiверсального пришвидкувача - НБУ
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
maxstar написав:Снова пришло письмо с финмониторинга. Текст тот-же. Они издеваются ?
Зависит от того, что и как вы ответили, какие доки предостваили. Прочтите внимательно, может разные тексты? Мне тоже почти 2 идентичных пришло, но разница была в сумме и сроке. 90К - 60дней, 50К - 30дней. пока что мои ответы их удовлетворили.