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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:22

  OGO написав:Месяц назад купил товар, через 20 минут вернул, тк не соответствовало качеству, покупка проходила через кредитную зелёную карту, возврат на нее же, через 20 минут, есть чеки.
Обращался в банк не однократно,предоставлял информацию, о покупке и возврате мне денег на карту, но прошло более 30 дней, а денег нет. Сначала мне ждите 3 дня, потом 5, 7, 30, но денег нет.
Банк выходит забрал мои деньги, не хочет возвращать, не хотят работать....горе банк.
Плохое обслуживание, безответственность


Семь бед - один ответ.
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:47

OGO не факт, что банк забрал, а не магазин не вернул
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 12:30

  OGO написав:Месяц назад купил товар, через 20 минут вернул, тк не соответствовало качеству, покупка проходила через кредитную зелёную карту, возврат на нее же, через 20 минут, есть чеки.
Обращался в банк не однократно,предоставлял информацию, о покупке и возврате мне денег на карту, но прошло более 30 дней, а денег нет. Сначала мне ждите 3 дня, потом 5, 7, 30, но денег нет.
Банк выходит забрал мои деньги, не хочет возвращать, не хотят работать....горе банк.
Плохое обслуживание, безответственность

Звертались дистанцiйно чи писали заяву, додаючи копiï чекiв? Якщо тiлько перше - зробiть тепер ще й друге. Якщо письмову заяву писали - чекайте 30 днiв вiдповiдi та звертайтесь зi скаргою до унiверсального пришвидкувача - НБУ
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 13:59

Re: А-Банк

OGO, мне в такой ситуации Тас на карту WC возвращал больше месяца. По его словам при такой ситуации Visa возвращает до 30 дней, а Mastercard — до 45 дней.

Почему-то платёжные системы не любят, что в день совершения операции делают возврат. Вот если бы дождались проводки, то возврат сделали в течение 3 операционных дней ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:53

Re: А-Банк

Понял, спасибо. Буду ещё ждать, приняли опять обращениев банке
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:24

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:40

Re: А-Банк

Снова пришло письмо с финмониторинга. Текст тот-же. Они издеваются ?
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:21

  maxstar написав:Снова пришло письмо с финмониторинга. Текст тот-же. Они издеваются ?

Зависит от того, что и как вы ответили, какие доки предостваили. Прочтите внимательно, может разные тексты? Мне тоже почти 2 идентичных пришло, но разница была в сумме и сроке. 90К - 60дней, 50К - 30дней. пока что мои ответы их удовлетворили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:02

р2р

Каким сервисом удается потянуть с @-банк , известные мне моно и спорт пишут или неверные реквизиты карты или отказ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:06

  sens написав:Каким сервисом удается потянуть с @-банк , известные мне моно и спорт пишут или неверные реквизиты карты или отказ

Ну любым известным
Може переучет был в Ломбарде то на выходных :mrgreen:
Помните, шо БЕЗ комисс мона дергать ток с КдВ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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