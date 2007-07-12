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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:49
Оплата частями
Подскажите по оплате частями. С кредитных можно платить или свои надо закидывать?
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:09
barborys Первую оплату можна кредитными,а дальше только своими.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 17 сер, 2020 19:19
Додано: Вів 18 сер, 2020 07:34
Re: А-Банк
По оплате частями заявлена поддержка Алло. В вариантах А банк отсутствует
Размер имеет значение.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:09
Замечена ещё одна вариация антисвинорыла в абанке, кроме урезания категорий до 1/1.
Самую популярную категорию у свинорыла отбирают (при выборе категорий её нет, в данном случае - "авто"), и дают что-то другое.
У других пользователей эта категория есть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:08
Кто уже закидывал через ibox. У вас считыватель работает? Или я такой везучий... Просто пикает, а номер не читается
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:16
Альтернативная версия:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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