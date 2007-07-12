Додано: Сер 19 сер, 2020 15:09

Замечена ещё одна вариация антисвинорыла в абанке, кроме урезания категорий до 1/1.

Самую популярную категорию у свинорыла отбирают (при выборе категорий её нет, в данном случае - "авто"), и дают что-то другое.

У других пользователей эта категория есть

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте