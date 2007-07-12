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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 18:49

Оплата частями

Подскажите по оплате частями. С кредитных можно платить или свои надо закидывать?
barborys
 
Повідомлень: 109
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Подякував: 129 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:09

barborys Первую оплату можна кредитными,а дальше только своими.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 390
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 19:19

  lubarec написав:barborys Первую оплату можна кредитными,а дальше только своими.

Спасибо!
barborys
 
Повідомлень: 109
З нами з: 08.06.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 07:34

Re: А-Банк

По оплате частями заявлена поддержка Алло. В вариантах А банк отсутствует
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3416
З нами з: 13.12.12
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:09

Замечена ещё одна вариация антисвинорыла в абанке, кроме урезания категорий до 1/1.
Самую популярную категорию у свинорыла отбирают (при выборе категорий её нет, в данном случае - "авто"), и дают что-то другое.
У других пользователей эта категория есть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12298
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:08

Кто уже закидывал через ibox. У вас считыватель работает? Или я такой везучий... Просто пикает, а номер не читается
Hemi
 
Повідомлень: 41
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:16

  Vorlon написав:Вже завтра зустрічайте кешбек серпня по картці "Зелена"!
Максимальний кешбек на серпень за рахунок власних коштів:

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15% -EnglishDom
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Альтернативная версия:

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12298
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:22

Вкладчик1234 это за какие заслуги такое дают?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1883
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:24

  omb написав:это за какие заслуги такое дают?

Я так понимаю, не понравилось платить кешбек за "авто"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлень: 12298
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:54

Re: А-Банк

Hemi написав:Кто уже закидывал через ibox. У вас считыватель работает? Или я такой везучий... Просто пикает, а номер не читается

Користуюся регулярно Моно, то проблем із зчитування практично не було. Правда, пару сек. потрібно потримати, бо не так швидко зчитує, як POS- термінали. З А-Банком ще не тестував.
stryzhko
 
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