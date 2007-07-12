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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

  Вкладчик1234 написав:
  omb написав:это за какие заслуги такое дают?

Я так понимаю, не понравилось платить кешбек за "авто"

Кругом враги.)
Дарите цветы в ресторанах)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1691169216931694
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