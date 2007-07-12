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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46
Вкладчик1234 написав: omb написав:
это за какие заслуги такое дают?
Я так понимаю, не понравилось платить кешбек за "авто"
Кругом враги.)
Дарите цветы в ресторанах)
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guntherhouse777
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