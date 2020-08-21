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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46
Вкладчик1234 написав: omb написав:
это за какие заслуги такое дают?
Я так понимаю, не понравилось платить кешбек за "авто"
Кругом враги.)
Дарите цветы в ресторанах)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:50
Коллеги, а какой порядок вывода КБ в банке?
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la9
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:55
la9
Кнопкой самостоятельно, когда накопится от 100 гривен.
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Amid
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:13
Спробував для тесту поповнити зелену через Ibox зчитуванням NFC зі смарта. Карту з другої спроби зчитав, але на етапі вводу номера телефону - "не вірні дані" . Можливо проблема, що карту оформляв віддалено і ніколи не був в банку й номер телефону не верифікований, а можливо глюк Ibox? Ні в кого проблем з поповненням через Ibox не було?
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stryzhko
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:19
stryzhko написав:
Спробував для тесту поповнити зелену через Ibox зчитуванням NFC зі смарта. Карту з другої спроби зчитав, але на етапі вводу номера телефону - "не вірні дані" . Можливо проблема, що карту оформляв віддалено і ніколи не був в банку й номер телефону не верифікований, а можливо глюк Ibox? Ні в кого проблем з поповненням через Ibox не було?
У меня через карту не считывает. Просто пикает, когда подносишь и пишет чего то там не верно. После третьего раза плюнул, и пополнил в тумбе привата, через 0.5 метра
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