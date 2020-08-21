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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:46

  Вкладчик1234 написав:
  omb написав:это за какие заслуги такое дают?

Я так понимаю, не понравилось платить кешбек за "авто"

Кругом враги.)
Дарите цветы в ресторанах)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:50

Коллеги, а какой порядок вывода КБ в банке?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:55

la9
Кнопкой самостоятельно, когда накопится от 100 гривен.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:13

Re: А-Банк

Спробував для тесту поповнити зелену через Ibox зчитуванням NFC зі смарта. Карту з другої спроби зчитав, але на етапі вводу номера телефону - "не вірні дані" . Можливо проблема, що карту оформляв віддалено і ніколи не був в банку й номер телефону не верифікований, а можливо глюк Ibox? Ні в кого проблем з поповненням через Ibox не було?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 11:19

  stryzhko написав:Спробував для тесту поповнити зелену через Ibox зчитуванням NFC зі смарта. Карту з другої спроби зчитав, але на етапі вводу номера телефону - "не вірні дані" . Можливо проблема, що карту оформляв віддалено і ніколи не був в банку й номер телефону не верифікований, а можливо глюк Ibox? Ні в кого проблем з поповненням через Ibox не було?

У меня через карту не считывает. Просто пикает, когда подносишь и пишет чего то там не верно. После третьего раза плюнул, и пополнил в тумбе привата, через 0.5 метра
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:21

  stryzhko написав: Ні в кого проблем з поповненням через Ibox не було?

Та нет, вроде работает всё на ура. Сёдня раза 3 пополняла зеленушку :roll:

Hemi прикладывайте карту почти контактно и всё будет нормально
Кассандра
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