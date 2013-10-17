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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:57
omb написав:Andey
идти в отделение и просить, мотивируя какой-то жалобной ситуацией, может и пойдут на встречу
ходил, сказали нужны какие-то документы форс-мажора.
То что у меня не было возможности зайти черещ инет в а24 катит? и боялся идти в отделение раньше из-за короновируса
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Andey
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Додано: Сер 26 сер, 2020 15:59
omb написав:Andey
идти в отделение и просить, мотивируя какой-то жалобной ситуацией, может и пойдут на встречу
Может пройти только если у вас на руках будет реальное подтверждение, например, что деньги надо на операцию. Да и то далеко не каждый нач отделения захочет делать такой запрос в главный офис. Тут как повезет
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Sergion
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Додано: Сер 26 сер, 2020 16:40
Sergion
понятное дело, что много будет зависеть от персонала на отделении.. но попытка не пытка + в следующий раз человек себе поставит напоминалку на окончание депика - это 100%
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omb
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