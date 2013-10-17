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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
42
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:57

  omb написав:Andey идти в отделение и просить, мотивируя какой-то жалобной ситуацией, может и пойдут на встречу

ходил, сказали нужны какие-то документы форс-мажора.
То что у меня не было возможности зайти черещ инет в а24 катит? и боялся идти в отделение раньше из-за короновируса
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:59

  omb написав:Andey идти в отделение и просить, мотивируя какой-то жалобной ситуацией, может и пойдут на встречу

Может пройти только если у вас на руках будет реальное подтверждение, например, что деньги надо на операцию. Да и то далеко не каждый нач отделения захочет делать такой запрос в главный офис. Тут как повезет
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:40

Sergion понятное дело, что много будет зависеть от персонала на отделении.. но попытка не пытка + в следующий раз человек себе поставит напоминалку на окончание депика - это 100% :D
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omb
 
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