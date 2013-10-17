ходил, сказали нужны какие-то документы форс-мажора.
То что у меня не было возможности зайти черещ инет в а24 катит? и боялся идти в отделение раньше из-за короновируса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:57
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:59
Может пройти только если у вас на руках будет реальное подтверждение, например, что деньги надо на операцию. Да и то далеко не каждый нач отделения захочет делать такой запрос в главный офис. Тут как повезет
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:40
Sergion понятное дело, что много будет зависеть от персонала на отделении.. но попытка не пытка + в следующий раз человек себе поставит напоминалку на окончание депика - это 100%
Кешбечные карты!
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:38
Sergion у меня была ситуация, когда девочка в отделении по ходу забыла снять галочку автопролонгации при заказе денег (что-то такое) у Аллы. Не помню, как она получила 3,14лину, возможно через горячку, но когда я пришел в отделение, то дело решилось допкой и досрочным разрывом договора.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:43
Re: А-Банк
Решил я отправить где-то в 11 часов дня СЭП на свой счёт в Forward Bank. В 14-15 часов средства не поступили, решил проверить квитанцию и обнаружил ошибку в ИНН получателя, которую сделал из-за дефекта в мобильном приложении (пропущена одна цифра). Обратился в поддержку А-Банка, сформировали запрос на исправление реквизитов получателя — до сих пор тихо. А думал, что исправят быстро...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:45
Тут швидко не виправиться, бо вони мають зв'язатися з москалями для уточнення реквізитів, після цього ті мають знайти цей платіж і руцями зарахувати. Попередній досвід форумчан показує, що ніхто ні з ким зв'язуватися не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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